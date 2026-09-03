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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Мумбру о планах «Виртуса»: «Мы строим команду не только на этот сезон, но и на будущее»

Главный тренер « Виртуса » Алекс Мумбру рассказал о начале работы в болонском клубе. «Как вы знаете, у нас очень молодая команда, а выступаем мы в одном из старейших чемпионатов Европы.

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