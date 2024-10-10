NYT: Харрис собрала свыше $1 млрд за рекордно короткий срок

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выдвинутая демократами на пост главы Белого дома, собрала в ходе предвыборной кампании свыше $1 млрд менее чем за три месяца после объявления об участии в выборах, пишет со ссылкой на три источника.
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