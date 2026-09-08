👍 Константинов оценил развитие соцобъектов в Ленинском районе и Керчи В посёлке Ленино председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов осмотрел детский сад «Ручеёк».
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