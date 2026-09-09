Вы не просто устали: признаки, что пора что-то менять в жизни

Тело и настроение сигналят о жизненном тупике раньше, чем мы готовы это признать. Разбираем признаки кризиса и план перемен, который начинается не с увольнения, а с неудобных тапок.
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