Как распределили субсидии на развитие спортивной инфраструктуры Поморья

В Поморье выбрали спортобъекты благоустройства. В какие муниципалитеты направят средстваМуниципальные образования Архангельской области на конкурсной основе получили право на субсидии для обустройства и модернизации плоскостных спортивных сооружений.
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