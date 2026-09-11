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Ушаков анонсировал визит Путина в Индию и встречи с иностранными коллегами

Ушаков анонсировал визит Путина в Индию и встречи с иностранными коллегами

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 11–13 сентября 2026 года президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом, где примет участие в саммите БРИКС и проведет встречи с иностранными коллегами.

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