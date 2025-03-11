В Казани задержали курьера мошенников, обманувших пожилых татарстанцев на сотни тысяч

Полицейские Казани задержали молодого человека, работавшего курьером у телефонных мошенников. Его жертвой стали две пожилые женщины, лишившиеся в общей сложности 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
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