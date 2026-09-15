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Царьград

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Арбитражный суд потребовал от курганского фермера 6 миллионов рублей

Арбитражный суд потребовал от курганского фермера 6 миллионов рублей

В Курганской области предприниматель обязан вернуть шесть миллионов рублей из-за исчезновения 12 коров из поголовья, купленных за счет гранта.

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