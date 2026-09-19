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Водителям рассказали, что признаки некачественного топлива могут проявиться не сразу

Водителям рассказали, что признаки некачественного топлива могут проявиться не сразу

Если после посещения АЗС автомобиль стал вести себя неестественно, например, появились рывки и вибрация, это может указывать на плохое качество топлива.

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