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Жена Сафонова — об участии в реалити-шоу: «Обезьянничать можно и дома»

Жена Сафонова — об участии в реалити-шоу: «Обезьянничать можно и дома»

Марина Кондратюк, жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, призналась, что хотела бы поучаствовать в реалити-шоу, но муж нашел ироничный аргумент, чтобы оставить ее дома.

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