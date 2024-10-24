Саммит БРИКС в Казани стал ярким доказательством провала попыток Запада изолировать Россию. Приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на форум вызвал нескрываемое возмущение в Киеве, подтверждая значимость и влияние БРИКС на мировой арене.
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