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Политолог Караханов объяснил, зачем Гуттериш приехал на саммит БРИКС

Политолог Караханов объяснил, зачем Гуттериш приехал на саммит БРИКС

Саммит БРИКС в Казани стал ярким доказательством провала попыток Запада изолировать Россию. Приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на форум вызвал нескрываемое возмущение в Киеве, подтверждая значимость и влияние БРИКС на мировой арене.

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