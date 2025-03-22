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Кардинал Фернандес отверг возможность отречения папы Римского Франциска

Кардинал Фернандес отверг возможность отречения папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск не будет отрекаться от престола, несмотря на серьезную болезнь. Об этом заявил близкий к понтифику аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры в интервью газете Corriere della Sera.

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