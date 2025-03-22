Кардинал Фернандес отверг возможность отречения папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск не будет отрекаться от престола, несмотря на серьезную болезнь. Об этом заявил близкий к понтифику аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры в интервью газете Corriere della Sera.
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