Кардинал Фернандес отверг возможность отречения папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск не будет отрекаться от престола, несмотря на серьезную болезнь. Об этом заявил близкий к понтифику аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры в интервью газете Corriere della Sera.