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Так кто же крышует околовоенных паразитов?

Вчера  произошло   с  одной  стороны  безпрецедентное, а  с  другой  стороны  очень  даже   прецедентное  событие: широко известный в  узких  кругах  персонаж -  певец  ротом с  резинкой  и в панамке,  пан Аким Апачёв -  незаконно  приехал  в  недавно освобождённую  Суджу  и в  Великий  пост  изгадил  стены,  которые  не  успели   изгадить украинские  оккупанты,   непотребными  матёрными  надписями.

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