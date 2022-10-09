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Житель Самары через социальные сети поблагодарил инспекторов ДПС, которые помогли ему вернуть телефон

Житель Самары через социальные сети поблагодарил инспекторов ДПС, которые помогли ему вернуть телефон

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост в одной из социальных сетей, в котором житель Самарской области выразил признательность инспекторам 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенантам полиции Нариману Исингалиеву и Хугану Гуламову.

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