Житель Самары через социальные сети поблагодарил инспекторов ДПС, которые помогли ему вернуть телефон

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост в одной из социальных сетей, в котором житель Самарской области выразил признательность инспекторам 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенантам полиции Нариману Исингалиеву и Хугану Гуламову.
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