С 1 апреля ветераны начнут получать выплаты к юбилею Победы в ВОВ

С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Иркутской области начнет выплаты к 80-летию Победы. Участники и инвалиды ВОВ, их вдовы, несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные за оборону Ленинграда/Сталинграда/Севастополя получат по 80 тысяч рублей.