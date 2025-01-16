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Царьград

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Раскрыта новая схема обмана под видом найма в ПВЗ: в опасности владельцы Android

Раскрыта новая схема обмана под видом найма в ПВЗ: в опасности владельцы Android

Под видом найма на работу хакеры снимают со счетов все деньгиМошенники придумали новую схему обмана, представляясь владельцами пунктов выдачи заказов, которые ищут сотрудников.

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