В ТюмГУ показали, что нефть влияет на организм дрозофил

В свое время в исследованиях, проведенных на кафедре экологии и генетики ИнБио ТюмГУ, была выведена нефтеустойчивая линия мух-дрозофил, способная не только выживать, но и размножаться в условиях высокой концентрации нефти.
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