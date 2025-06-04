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Царьград

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"Сколько их ещё рядом": В Петербурге схвачен украинский агент – собирал для врага важные данные

"Сколько их ещё рядом": В Петербурге схвачен украинский агент – собирал для врага важные данные

В Петербурге схвачен украинский агент – мужчина собирал для врага важные данные, в том числе о военных объектах.

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Комментарии
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Eduard
Как люди могут работать на врагов и думать,что их заплатят,а потом десятки лет сидеть на зоне? Совсем люди чекнулись?
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1 д.
Eduard
Теперь он станет жителем&quot;Крестов&quot;,туда ему 100 гривен зароботка принесут!
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1 д.
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