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Крымская газета

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Капремонт в Крыму: сколько платят собственники и где ждать обновления

Капремонт в Крыму: сколько платят собственники и где ждать обновления

В Крыму обновляют многоквартирные дома: ремонтируют крыши, фасады, инженерные сети и подвалы. Как попасть в программу капремонта, сколько сегодня платят собственники и где ждать ремонта? ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ Есть известная фраза Фаины Раневской: «Фасад обновишь, а канализация всё равно старая».

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