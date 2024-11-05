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"Вежливые люди" в Корее: Неожиданный для мира ход Путина мог обсуждаться на закрытых переговорах Лаврова с КНДР

"Стратегические консультации" между Россией и КНДР состоялись в пятницу в Москве. Их провели главы МИД обеих стран, заключивших Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, Сергей Лавров и Цой Сон Хи.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 д.
Misha Glusch
давно пора было...
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
вот и МО Беларуси о том же. напоминает карибский кризис по сути...
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5 час.

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