Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»

Святослав Сюткин

Сюткин Святослав Путин просто находка как Руководителя такой Супер Державы,как Россия в такое непростое время в Мире! Если бы остался Ельцин - из Нашей Великой Страны ничего бы не осталось,что и добивался восхваляемый либералами нашими Запад - Европа и США, особенно надо выделить Англию!