Как заявил в беседе с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин, Владимир Путин «умеет держать удар», российского президента ничего не поражает и не удивляет.
Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»
Комментарии
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Святослав Сюткин
Сюткин Святослав Путин просто находка как Руководителя такой Супер Державы,как Россия в такое непростое время в Мире! Если бы остался Ельцин - из Нашей Великой Страны ничего бы не осталось,что и добивался восхваляемый либералами нашими Запад - Европа и США, особенно надо выделить Англию!
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