Гала-концерт фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024» пройдет 12 июня в Самарской области

В Самарской области состоится традиционный гала-концерт фестиваля SAM.FEST." Этот год будет особенно знаменательным, поскольку фестиваль расширяет свои горизонты, предоставляя онлайн-трансляцию мероприятия для всех желающих присоединиться к нему через официальную группу ВКонтакте.
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