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Лада Искра 2026: что ждёт обновлённую модель с мотором на 120 сил и «автоматом»?

Обновлённая Lada Iskra скоро покорит российские дороги! По данным пресс-службы АвтоВАЗа, уже в четвёртом квартале 2026 года на рынок выйдет серьезно доработанная версия этого популярного седана.

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