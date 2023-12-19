ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе призывают государства предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, следует из информации на сайте международной организации.
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