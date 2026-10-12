Министр труда ФРГ Бербель Бас подала в отставку

Глава Федерального министерства труда ФРГ и одновременно лидер Социал-демократической партии Германии Бербель Бас объявила об уходе со своей должности.
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