Нас подталкивают к штурму Красноармейска. Зачем это нужно Западу? Фото © Sputnik / Сергей БобылевКак же много материалов сегодня в СМИ о Красноармейске (Покровске по-украински).
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Нас подталкивают к штурму Красноармейска. Зачем это нужно Западу? Фото © Sputnik / Сергей БобылевКак же много материалов сегодня в СМИ о Красноармейске (Покровске по-украински).
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