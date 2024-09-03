Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гладкова
    Хм, снова расходы с воровство.У нас ведь на местах ни чего не решается,представляю как мотают бюджет всякие исполните...«Шпицберген или Н...
  • Виктор Александров
    Придурок - депутат считает, что в Якутии теплее? И лагеря там можно расконсервировать. Да и работа на лесоповале есть...«Шпицберген или Н...
  • михаил валеев
    Обратно бюджет половину стырят и сколько будет стоить содержание этой тюрьмы? Лучше их повесить на площади? А деньги ...«Шпицберген или Н...

"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Кровавая акция ваххабитов, которая произошла 23 августа в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, спустя всего 2,5 месяца после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 вновь обнажила самые неприятные аспекты системы исправления наказаний в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх