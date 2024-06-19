В столице Чада загорелся крупнейший в стране склад боеприпасов

На крупном складе военных боеприпасов в столице Республики Чад, городе Нджамена, произошло возгорание, вызвавшее серию взрывов, сообщил глава МИД страны и пресс-секретарь правительства Абдераман Куламалла в своих социальных сетях.
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