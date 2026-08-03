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Российский «Лис» перехватил быстрый португальский разведчик Tekever AR3

Российский «Лис» перехватил быстрый португальский разведчик Tekever AR3

Российский батальон противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), работающий с дроном-перехватчиком «Лис», перехватил беспилотник Tekever AR3 португальского производства в брянском приграничье.

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