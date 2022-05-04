Шестой пакет санкций: ЕС собирается жить без русской нефти?

«Энергетическая независимость» может привести Европу к катастрофическим последствиям Андрей Иванов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Игорь Юшков Россия должна будет столкнуться с ограничениями на поставки нефти в Европейский союз.
«Энергетическая независимость» может привести Европу к катастрофическим последствиям Андрей Иванов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Игорь Юшков Россия должна будет столкнуться с ограничениями на поставки нефти в Европейский союз.
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