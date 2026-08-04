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Проданные бриллианты, похищение сыновей и два развода: через что прошла экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова

Проданные бриллианты, похищение сыновей и два развода: через что прошла экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова

Личная жизнь бывшей солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой, которой сегодня 46 лет, долгое время оставалась за кадром её успешной карьеры.

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