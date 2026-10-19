46-летний Стас Пьеха на юбилейном концерте «18 друзей Дробыша» вспомнил, как Виктор Дробыш на «Фабрике звезд» учил его не стесняться партнерш по сцене.
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