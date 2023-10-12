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Китай

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Госсовет КНР утвердил документы по социальному обеспечению и защите патентных прав

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Госсовет КНР во вторник рассмотрел и принял руководство по содействию динамичному мониторингу малообеспеченных слоев населения и оказанию многоуровневой и категоризированной социальной помощи, а также планы действий по оказанию помощи пожилым людям в питании и по защите патентных прав.

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