Госсовет КНР утвердил документы по социальному обеспечению и защите патентных прав

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Госсовет КНР во вторник рассмотрел и принял руководство по содействию динамичному мониторингу малообеспеченных слоев населения и оказанию многоуровневой и категоризированной социальной помощи, а также планы действий по оказанию помощи пожилым людям в питании и по защите патентных прав.