«Дочь выгоняет меня из квартиры к моей матери, с которой жить невозможно!» – жалуется Светлана— С мужем я развелась почти двадцать лет назад, осталась с семилетней на тот момент дочерью, – рассказывает сорокавосьмилетняя Светлана.