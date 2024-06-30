«Дочь выгоняет меня из квартиры к моей матери, с которой жить невозможно!» – жалуется Светлана— С мужем я развелась почти двадцать лет назад, осталась с семилетней на тот момент дочерью, – рассказывает сорокавосьмилетняя Светлана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии