Гидропост на реке Китой могут закрыть из-за дефицита кадров

В мэрии Ангарска обсудили возможное закрытие гидрометеорологического поста в посёлке Дабады. Он играет важную роль в раннем оповещении о паводках и других гидрологических угрозах для жителей округа, имеющих садовые участки, сообщили в пресс-службе АГО.
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