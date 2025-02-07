Гидропост на реке Китой могут закрыть из-за дефицита кадров

В мэрии Ангарска обсудили возможное закрытие гидрометеорологического поста в посёлке Дабады. Он играет важную роль в раннем оповещении о паводках и других гидрологических угрозах для жителей округа, имеющих садовые участки, сообщили в пресс-службе АГО.