Первый воинский эшелон с призывниками из Сибири отправился в западные регионы России

Первый воинский эшелон с призывниками из Сибири отправился в западные регионы России

Призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх