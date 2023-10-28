В Уфе пациент тубдиспансера обвиняется в убийстве соседа по палате

Пациент уфимского противотуберкулезного диспансера в состоянии алкогольного опьянения насмерть забил ножом соседа по палате, сообщается 28 октября на официальном Telegram-канале СК РФ по Республике Башкортостан.
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