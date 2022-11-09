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Юрий Каминский: «Если наши лидеры будут сильно выступать на российских стартах, нужно доносить до соперников, что мы стали сильнее. Чтобы они призывали вернуть нас»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как воспринимает отстранение российских спортсменов от международных стартов.

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