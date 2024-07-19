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Сенатор Рубио: Демократы сами создали беспорядок вокруг Байдена

Сенатор Рубио: Демократы сами создали беспорядок вокруг Байдена

Член Сената Соединённых Штатов Америки и представитель Республиканской партии Марко Рубио проинформировал о том, что именно Демпартия оказалась виновна в тех скандалах, которые разгорелись из-за главы государства Джозефа Байдена.

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