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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игор Митрески: «Я мечтаю вернуться в Москву и работать в «Спартаке». Россия – второй дом для меня»

Бывший защитник « Спартака » Игор Митрески оценил вероятность возвращения в московский клуб. «Сейчас я работаю спортивным директором молодежной сборной [Cеверной]  Македонии .

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