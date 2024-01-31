«Это невозможно»: в Польше разбили последнюю надежду Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибочную ставку на помощь Германии после того, как США стали все меньше поддерживать Киев, заявил политолог Анджей Гиль в беседе с польским изданием Do Rzeczy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии