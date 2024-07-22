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ВК Пресс

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«Абрамс» заблудился и поплатился: теперь ему прямая дорога на выставку нацисткой техники

«Абрамс» заблудился и поплатился: теперь ему прямая дорога на выставку нацисткой техники

Танк «»Абрамс» случайно оказался рядом с недавно освобожденным поселком «Прогресс». Бойцы не растерялись и ударили дронами.

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