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Царьград

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Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка. Об этом нужно говорить громко

Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка. Об этом нужно говорить громко

Кардиохирург защищал жену и ребёнка, но система уничтожила его. Кабанов уверен, что об этом нужно громко говорить.

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