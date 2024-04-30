Внимание! Крым, опасность: шары-убийцы после ракет, не приближаться!

В Симферопольском районе (село Донское и окрестности) обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы. Они рассыпались после того, как были сбиты ракеты ATACMS, сообщает глава республики в своем телеграм-канале.
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