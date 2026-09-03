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RT Russia

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Учёный Бойцев: длинный промпт не всегда улучшает ответ нейросети

Учёный Бойцев: длинный промпт не всегда улучшает ответ нейросети

Заместитель директора института математики Университета ИТМО Антон Бойцев в беседе с RT объяснил, когда при работе с нейросетями достаточно обычной инструкции, а в каких случаях стоит добавить в запрос примеры желаемого результата.

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