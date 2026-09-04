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Регионы России

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Иван Янченко перешёл из ЦСКА в «Адмирал» по обмену

Иван Янченко перешёл из ЦСКА в «Адмирал» по обмену

В сезоне 2025/26 Янченко выступал за клуб «Звезда», проведя 31 матч и набрав 4 (3+1) очка, а также принял участие в 4 играх за ЦСКА.

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