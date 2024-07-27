В США банк выплатит компенсацию за нарушение антироссийских санкций

Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию $7,5 млн, чтобы избежать гражданского иска за нарушение введенных в отношении России санкций в 2016–2020 годах, сообщает Министерство финансов США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии