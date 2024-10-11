Процедура развода, как и заключение брака, предусматривает оплату госпошлины, сообщила адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко.
Названа стоимость развода в России
Комментарии
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СБ
Слава Белый
🙈🤣 когда нас бабки останавливали? Придурки. Если люди уже не могут терпеть друг друга, то их 5 000 остановят? Ничто не остановит. Сделайте миллион! И будут просто убивать друг друга. Даже тюрьма не остановит.
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