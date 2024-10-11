Названа стоимость развода в России

СБ

Слава Белый

🙈🤣 когда нас бабки останавливали? Придурки. Если люди уже не могут терпеть друг друга, то их 5 000 остановят? Ничто не остановит. Сделайте миллион! И будут просто убивать друг друга. Даже тюрьма не остановит.