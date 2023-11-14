АВТОВАЗ нашел решение проблемы дефицита комплектующих

АВТОВАЗ избавляется от недоукомплектованных автомобилей на территории завода. Инсайдеры отмечают, что при благоприятном стечении обстоятельств до нового года предприятие планирует дооснастить и отправить в продажу все машины.
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