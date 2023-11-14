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  • Влад Владимиров
    Да, пусть он там, в принципе, живет... Ему ж никто конца ведь не желает... Он же на Россию грязь не льет. Хотя, как ...Валерий Леонтьев ...
  • lady lyudmila
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АВТОВАЗ нашел решение проблемы дефицита комплектующих

АВТОВАЗ нашел решение проблемы дефицита комплектующих

АВТОВАЗ избавляется от недоукомплектованных автомобилей на территории завода. Инсайдеры отмечают, что при благоприятном стечении обстоятельств до нового года предприятие планирует дооснастить и отправить в продажу все машины.

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