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Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса нужно было раньше сделать первым номером. Надеюсь, «Макларену» не придется думать об упущенных очках в Абу-Даби»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя порассуждал о запоздавшей ставке «Макларена» на Ландо Норриса в борьбе с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за личный титул.

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